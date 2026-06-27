В ближайшие дни в Крыму — чрезвычайная пожарная опасность

27, 28 и 29 июня в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит 30-35°С.

Существует риск поражения населённых пунктов, дачных участков, объектов энергетики и других объектов ландшафтными и лесными пожарами (в т.ч. палы травы), возможны пожары в районе озер (камышовые заросли), выявление единичных очагов природных пожаров.

Администрация города Феодосии напоминает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.

запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах в неустановленных местах;

запрещается выжигание сухой растительности;

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы;

дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными;

будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросайте непотушенные сигареты.

Телефоны экстренных служб муниципального округа Феодосия: МЧС «101», ЕДДС города Феодосии 8 (36562) 3-09-00, 15-50, +7 978-791-22-57, единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»

Также с телефонами оперативных служб и порядком обращения граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций можно ознакомиться в разделе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности» — здесь.

источник: Администрация Феодосии

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