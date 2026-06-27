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Новости Республики

В ближайшие дни в Крыму могут отключать свет. На несколько часов

Опубликовал: news-parser в Энергетика Крыма 14:03 27.06.2026

В ближайшие дни в Крыму могут отключать электроэнергию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

В настоящее время в Крыму продолжаются восстановительные работы в сетях электроснабжения. Этим занимаются более 500 специалистов. Руководитель крымского Минэнерго рассказал, что в регионе необходимо строить дополнительные цепи связи, а также смонтировать оборудование, которое позволит обеспечить стабильное энергоснабжение.

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В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, – предупредил глава ведомства.

По его словам, отключать свет могут на период от двух до пять часов.

источник: Комсомольская правда Крым

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