В ближайшие дни в Крыму могут отключать свет. На несколько часов

В ближайшие дни в Крыму могут отключать электроэнергию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

В настоящее время в Крыму продолжаются восстановительные работы в сетях электроснабжения. Этим занимаются более 500 специалистов. Руководитель крымского Минэнерго рассказал, что в регионе необходимо строить дополнительные цепи связи, а также смонтировать оборудование, которое позволит обеспечить стабильное энергоснабжение.

В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, – предупредил глава ведомства.

По его словам, отключать свет могут на период от двух до пять часов.

источник: Комсомольская правда Крым

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