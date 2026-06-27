В ближайшие дни в Крыму могут отключать свет. На несколько часов

В ближайшие дни в Крыму могут отключать электроэнергию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
В настоящее время в Крыму продолжаются восстановительные работы в сетях электроснабжения. Этим занимаются более 500 специалистов. Руководитель крымского Минэнерго рассказал, что в регионе необходимо строить дополнительные цепи связи, а также смонтировать оборудование, которое позволит обеспечить стабильное энергоснабжение.
В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, – предупредил глава ведомства.
По его словам, отключать свет могут на период от двух до пять часов.
источник: Комсомольская правда Крым
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