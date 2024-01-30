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В ближайшие дни в Симферополе начнется ремонт дорожного покрытия улицы Севастопольской
Фото: Крымавтодор

В ближайшие дни в Симферополе начнется ремонт дорожного покрытия улицы Севастопольской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:18 30.01.2024

Причем ремонт — не ямочный.

На следующей неделе (сроки зависят от погоды) сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» приступят к ремонту дорожного полотна на улице Севастопольская в Симферополе.

Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко, к этому времени ожидаются плюсовые температуры, которые позволят рабочим привести в порядок около трёх тысяч квадратных метров асфальта.

Обследована Севастопольская, объем работы понятен. И как только поднимется плюсовая температура, «Крымавтодор» выйдет, когда наладится погода. Случится это уже в ближайшую неделю. Объем работы большой, около трех тысяч «квадратов». Ремонт будет производиться не латками, а картами: зашли, отфрезеровали и сверху пять сантиметров уложили. Работа идет, – пояснил Тараненко в комментарии РИА Новости Крым.

По его информации, одной из причин того, что асфальт на Севастопольской «пополз», стал… ремонт в 2016 году (тогда это называли «первым этапом капитального ремонта»).

Когда был первый этап капитального ремонта в 2016 году на улице Севастопольской – от Гавена до Залесской – то сняли замену основания. Из-за этого остановочные площадки стали слабым местом, идут наплывы, выдавливания основания, асфальт «идет волной», — отметил Тараненко. — Участок от автостанции «Западная» до улицы Гавена разбит сильно. Участок от улицы Гавена до Козлова – там тоже надо делать, в основном «наплывы» на остановках.

Он уточнил, что также в Симферополе ямочного ремонта ждут Евпаторийское шоссе и переулок Элеваторный, а также путепровод (мост) на Героев Сталинграда.

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