В ближайшие два года в Крыму запланирован ремонт в 1853 домах

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, которое прошло под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на котором обсуждались текущие проблемы, результаты и перспективы развития отрасли.
В начале заседания основное внимание было уделено прохождению отопительного сезона, обращениям граждан.
По словам Юрия Гоцанюка, большинство инцидентов связано с ремонтом и заменой аварийный участков, наладкой внутридомовых систем. Во время запуска отопления в Симферополе произошел порыв теплотрассы на пересечении улиц 1-й Конной Армии и 60 лет Октября. Аварийно-восстановительные работы длились круглосуточно в течение четырех дней, в результате чего заменено 50 метров трубопровода.
По данным МинЖКХ, точечные порывы отмечены в Симферополе, Евпатории, Керчи и Щелкино. Профильные службы активно занимаются устранением всех технологических нарушений.
За прошедшие годы в Крыму благоустроено 938 общественных и дворовых территорий, установлено 367 спортивных и детских площадок, а также 750 остановочных павильонов, закуплено 469 единиц коммунальной техники и более 20 тыс. контейнеров для сбора ТКО, обустроено свыше 2 тыс. контейнерных площадок, отметил Председатель Правительства.
Особое внимание в республике уделяется сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, расселено 663 МКД и жилых помещения, новые квартиры получили 1701 человек, заявил Юрий Гоцанюк.
Также он сообщил, что утверждена программа капремонта общего имущества в 9 823 МКД, в ближайшие два года запланирован ремонт в 1853 домах, ведется ремонт лифтового оборудования.
Только за три года было заменено лифтовое оборудование старше 35 и 30 лет, в планах на 2025 год заменить лифты старше 25 лет, – уточнил Премьер.
Кроме того, в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» необходимо обеспечить 100% сортировку ТКО и сократить объем отходов, направляемых на полигоны, вдвое.
В заключение Председатель Правительства акцентировал внимание на том, что проблемные вопросы в отрасли требуют принципиально новых подходов к решению, основанных на глубоком анализе причин и повышении ответственности должностных лиц.
В заседании коллегии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, профильные министры, руководители администраций муниципальных образований, представители управляющих организаций, другие.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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