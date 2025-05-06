В ближайшие три года в Крыму планируют отремонтировать придомовые территории МКД во всех муниципалитетах

Глава республики добавил, что главы администраций муниципальных образований должны были обойти все вверенные территории, чтобы определить приоритетность и очередность работ и ознакомить жителей с планом-графиком.

Также Сергей Аксёнов заострил внимание на содержании дорог и тротуаров как еще одном важном показателе качества жизни.

Помимо исполнения основных планов, в рамках республиканской программы по развитию дорожной сети ежегодно будем отрабатывать определенный населенный пункт в особом порядке. Сейчас в приоритете город-герой Керчь, город воинской славы Феодосия и Евпатория. Следующие в очереди Алушта, Ялта и Саки, а также малые города – Красноперекопск, Армянск, Джанкой и другие. Приведем в порядок абсолютно все городские улицы. Повторюсь: грунтовых дорог в пределах населенных пунктов быть не должно, – продолжил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов напомнил о требовании использовать щебень высокого качества при проведении работ по грейдированию.

ГУП РК «Крымавтодор» должен реагировать на все обращения и жалобы жителей на пыль, образующуюся из-за использования некачественного материала. В случае неисполнения поручения будут инициироваться служебные проверки, – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о достигнутой договоренности на поставку гранитного щебня из Запорожской области, который будет применяться при дорожном строительстве в Крыму – в большей степени для устройства основания дорог. При этом будут изучены возможности использования данного щебня и для отсыпки грунтовых дорог.

Дополнительно Глава республики напомнил о поручении отсыпать щебнем открытые грунтовые площадки, расположенные перед магазинами, на въездах в населенные пункты и съездах с основных дорог.

Помимо этого, Сергей Аксёнов распорядился усилить работы по санитарной очистке и уборке парка-памятника садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Ливадийский», расположенного в Большой Ялте.

К сожалению, парк находится в запущенном состоянии. Благодарю горожан, всех неравнодушных граждан, принимающих участие в субботниках на его территории. Дополнительно на уборку и расчистку будет выделено 10 млн рублей. Но это авральный режим. Необходимо определить штат и ресурсы для постоянного содержания парка в ухоженном виде. Отдельная благодарность Президенту, Председателю Правления ПАО «Сбербанк России» Герману Оскаровичу Грефу и его команде за благоустройство Алупки. Надеемся, что команда Сбера подключится и к процессу преобразования в Ливадии, – сказал Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов призвал администрации муниципальных образований уделять как можно больше внимания сохранению памятных объектов, посвященных как Великой Отечественной войне, так и другим знаковым вехам истории Крыма.

В рабочей встрече приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым