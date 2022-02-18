Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В больницах Севастополя 535 пациентов – с подтвержденным COVID-19

crimeapress_news



реклама в крыму
В Севастополе 165 новых случаев заражения «ковидом»
Фото: yk24.ru

В больницах Севастополя 535 пациентов – с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 18.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 69 человек. Выписано 83 пациента. На данный момент в больницах находится 700 пациентов, из них 535 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 18 февраля в городе зарегистрировано 864 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 36 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 67 792 человека, выздоровели 56 810, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Узнайте больше:  В Севастополе сейчас проживает более 700 ветеранов Афганской войны

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 18 февраля сделали прививку от коронавируса 302 148 человек. Второй этап вакцинации прошли 288 858 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 18 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.