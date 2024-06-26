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В больницах Севастополя находятся 47 человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ
фото: пресс-служба Правительства Севастополя/ТАСС

В больницах Севастополя находятся 47 человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:36 26.06.2024

О том, что в настоящее время в больнице Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжёлом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. 

Напомню, на лечении в московские ведущие медучреждения направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжёлое, включая двоих детей, которые были в крайне тяжёлом состоянии. 

 

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