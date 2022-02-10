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Роспотребнадзор отменяет и объясняет отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19
Фото: pikist.com

В больницах Севастополя находятся 611 пациентов с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 10.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 82 человека. Выписаны 46 пациентов. На данный момент в больницах находятся 769 пациентов, из них 611 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 10 февраля в городе зарегистрированы 683 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 63 до 88 лет.  По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 62 672 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 52 623 человека, 2007 умерли.

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Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 10 февраля сделали прививку от коронавируса 299 343 человека. Второй этап вакцинации прошли 285 628 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 10 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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