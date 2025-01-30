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В большинстве проб с крымских пляжей нет загрязнений нефтяными углеводородами
фото: © Игорь Онучин/ ТАСС

В большинстве проб с крымских пляжей нет загрязнений нефтяными углеводородами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 30.01.2025

Сотрудники Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН не выявили загрязнений нефтяными углеводородами в большинстве проб воды, отобранных на территории 25 пляжей Крымского полуострова, где были зафиксированы выбросы мазута. Незначительное превышение ПДК обнаружили в пробах, которые взяли в семи исследуемых акваториях, сообщили в учреждении.

С 13 по 17 января специалисты лаборатории хемоэкологии провели работу на 25 пляжах Крымского полуострова, где были зафиксированы выбросы мазута (Симферопольский и Бахчисарайский район, Севастополь), и уже получили первые результаты. В большинстве отобранных проб загрязнений водной среды нефтяными углеводородами не обнаружено. Незначительное превышение ПДК выявили в пробах, взятых лишь в семи исследуемых акваториях, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в институте, небольшое превышение ПДК выявили в акваториях тех пляжей, где пробы воды отбирали непосредственно в день выброса мазута, на территориях с незавершенной уборкой. Результаты исследовательской работы используют в качестве методического пособия, которое поможет понять влияние мазута на компоненты экосистемы в долгосрочном периоде.

Самым критичным годом считается первый, дальше экосистема либо справляется со стрессом и начинает восстанавливаться, либо происходит формирование новой экосистемы, — отмечает руководитель лаборатории хемоэкологии Елена Тихонова.

Кроме того, с 20 по 24 января сотрудники лаборатории провели экспедицию на побережьях Крыма и Краснодарского края, где отработали 16 станций. Исследовали в том числе 10 пляжей Керчи и Тамани, где уже проводили работы сразу после крушения танкеров в декабре 2024 года. Также ученые побывали в акватории Ени-Кале (Керчь) и на берегу Яковенково, станицы Благовещенской, Витязево и Анапы, где ранее был отмечен выброс мазута.

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источник: ТАСС

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