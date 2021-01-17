В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

В Большой Ялте снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.
Ночь отработали, днем задействовано 5 машин. Самый сильный снежный удар пришелся на Гаспру, Кореиз и Алупку — дороги почистили-посыпали. Во всех остальных районах Ялты относительно спокойно, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, во второй половине дня снегоуборочная техника работала в Форосе и Краснокаменке, Симеизе, Береговом и в районе Голубого залива.
Фото: страница в Facebook Я.Павленко.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..