В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

В Большой Ялте снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Ночь отработали, днем задействовано 5 машин. Самый сильный снежный удар пришелся на Гаспру, Кореиз и Алупку — дороги почистили-посыпали. Во всех остальных районах Ялты относительно спокойно, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, во второй половине дня снегоуборочная техника работала в Форосе и Краснокаменке, Симеизе, Береговом и в районе Голубого залива.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.