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В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:02 17.01.2021

В Большой Ялте снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

Ночь отработали, днем задействовано 5 машин. Самый сильный снежный удар пришелся на Гаспру, Кореиз и Алупку — дороги почистили-посыпали. Во всех остальных районах Ялты относительно спокойно, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

По ее словам, во второй половине дня снегоуборочная техника работала в Форосе и Краснокаменке, Симеизе, Береговом и в районе Голубого залива.

В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В Большой Ялте снегопад «зацепил» Гаспру, Кореиз и Алупку

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