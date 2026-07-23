В Большой Ялте из-за ливня подтоплены как минимум 6 домов

В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории «Симеиз» вода проникла на первый этаж здания, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта — Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и «КРЫМ-СПАС».

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым, — отметили спасатели.

Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Крымавтодора» ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.