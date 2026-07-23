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В Большой Ялте из-за ливня подтоплены как минимум 6 домов
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В Большой Ялте из-за ливня подтоплены как минимум 6 домов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 23.07.2026

На Южном берегу Крыма в четверг, 23 июля, в результате сложных погодных условий подтоплены не менее 6 домов и один санаторий, на трассу Ялта — Севастополь сошел сель. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.

В поселке Симеиз подтопленными оказались четыре частных дома, в Ялте подтоплен один частный дом, в одном многоквартирном доме затоплен цокольный этаж. В санатории «Симеиз» вода проникла на первый этаж здания, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, из-за ливня в районе Симеиза на трассе Ялта — Севастополь сошел сель. Дорожные службы принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения, на помощь для ликвидации последствий направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и «КРЫМ-СПАС».

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. С этой целью на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Республике Крым, — отметили спасатели.

Прокуратура Крыма поставила на контроль вопрос ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Большой Ялте.

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Ранее сообщалось, что сотрудники «Крымавтодора» ликвидируют последствия схода селя на участке трассы Ялта – Севастополь.

До этого в Крыму было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. В течение суток 23 июля на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

источник: РИА Новости Крым 

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