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В Ботаническом саду ского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:28 03.04.2024

Во Дворце графа Михаила Воронцова, на территории Ботанического сада им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета состоялось открытие итоговой выставки проекта «Цветущий сад».

В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Данная выставка является уже четвёртой за последний год. Посвящена она 20-летию Ботанического сада. Это один из элементов празднования. Ещё выставка проводится, для того чтобы привлечь интерес к Ботаническому саду, с точки зрения художников увидеть то, как он выглядит, – рассказала заведующая научным отделом Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ Ирина Савушкина.

В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Произведения живописи и графики посвящены Ботаническому саду в разные сезоны. Работы создавались на пленэрах в рамках сотрудничества вуза с Крымским отделением Союза художников России.

В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Проект начался год назад, в апреле 2023 года. Художники приезжали в Ботанический сад запечатлевать разные моменты, происходящие в нём. Это весеннее цветение, осенние и летние дни. Даже когда выпал снег, побывали здесь художники. По окончанию каждого сезона проходили выставки. В итоге были отобраны и представлены здесь самые лучшие работы, – сообщила член Союза художников России Мария Шевчук.

В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Всего на выставке представлено 62 работы более 40 творцов Крыма и Севастополя.

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В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Выставка продлится до конца учебного года. В будущем репродукции этих работ, а также фотографии Ботанического сада Крымского федерального университета будут собраны в общем альбоме.

Текст: Дарья Савичева; фото: Илья Гогунский
Пресс-служба КФУ им. Вернадского.

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