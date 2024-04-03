В Ботаническом саду Крымского федерального университета открылась выставка «Цветущий сад»

Во Дворце графа Михаила Воронцова, на территории Ботанического сада им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета состоялось открытие итоговой выставки проекта «Цветущий сад».

Данная выставка является уже четвёртой за последний год. Посвящена она 20-летию Ботанического сада. Это один из элементов празднования. Ещё выставка проводится, для того чтобы привлечь интерес к Ботаническому саду, с точки зрения художников увидеть то, как он выглядит, – рассказала заведующая научным отделом Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ Ирина Савушкина.

Произведения живописи и графики посвящены Ботаническому саду в разные сезоны. Работы создавались на пленэрах в рамках сотрудничества вуза с Крымским отделением Союза художников России.

Проект начался год назад, в апреле 2023 года. Художники приезжали в Ботанический сад запечатлевать разные моменты, происходящие в нём. Это весеннее цветение, осенние и летние дни. Даже когда выпал снег, побывали здесь художники. По окончанию каждого сезона проходили выставки. В итоге были отобраны и представлены здесь самые лучшие работы, – сообщила член Союза художников России Мария Шевчук.

Всего на выставке представлено 62 работы более 40 творцов Крыма и Севастополя.

Выставка продлится до конца учебного года. В будущем репродукции этих работ, а также фотографии Ботанического сада Крымского федерального университета будут собраны в общем альбоме.

Текст: Дарья Савичева; фото: Илья Гогунский

Пресс-служба КФУ им. Вернадского.