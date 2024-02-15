В Крымском федеральном университете сегодня звучал сигнал «Воздушной тревоги»

Тренировка по гражданской обороне прошла в главном корпусе КФУ им. Вернадского.

В Таврической академии Крымского федерального университета прошла тренировка по сигналу гражданской обороны «Внимание всем! Воздушная тревога!».

Преподаватели, сотрудники и студенты института прошли в укрытия: в цокольные и подвальные помещения учебного здания. Затем поступил условный сигнал о нанесении авиационного удара по спортивному залу вуза.

Места укрытий заранее определены, людьми изучены. И они должны правильно действовать по времени и месту укрытия. В прошлом году мы организовали пять тренировок. В этом – запланировано четыре. Они будут проведены в апреле и октябре, – рассказал начальник отдела безопасного функционирования КФУ Николай Синдов.

На место объектовой тренировки для проведения работ прибыл экипаж пожарной службы. Он провёл тушение условного возгорания и продемонстрировал правила оказания первой помощи пострадавшим.

Тренировки по сигналу гражданской обороны «Внимание всем! Воздушная тревога!» в Крымском федеральном университете проводятся ежегодно.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.