В Ботаническом саду Крымского федерального университета расцвела сакура

В Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета зацвели сразу несколько видов сакуры.

В Ботаническом саду Крымского федерального университета произрастает четыре вида японской вишни или сакуры. Самой первой среди восточных красавиц зацвела сакура Широ-Фуген. У этого раскидистого варианта, расположенного на кедрово-сакуровой аллее, цветки распускаются белыми, розовея к концу цветения. Только сейчас начала зацветать сакура Канзан, а за ней радовать глаз будет сорт Кику-Шидаре, обладающий колоновидной и плакучей формой, — цитирует пресс-служба вуза младшего научного сотрудника ботсада Елену Пидгайную.

По словам специалиста, продолжительность цветения вишни зависит от погодных условий. Если температура резко поднимется, то сакура отцветёт быстро. Кроме того, для нежных лепестков вредны обильные осадки. Однако если мягкая весенняя погода сохранится, японская красавица может цвести до десяти дней.

Сезон цветения сакуры только стартовал, поэтому предстоящие майские праздники станут хорошим поводом для посещения Ботанического сада.

фото: пресс-служба КФУ