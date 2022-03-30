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В бою важно стоять до конца. Минобороны РФ – об истории и героизме
Скриншот: МО РФ

В бою важно стоять до конца. Минобороны РФ – об истории и героизме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 30.03.2022

В Минобороны РФ продолжают проводить интересные исторические параллели: мужество российских воинов черпает суть из подвигов героев Великой Отечественной. Ну а в бою главное не бояться и стоять на своем до конца. И выстоять!

Не теряя управление.

Во время специальной военной операции командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Однако в данных боях полковник Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил.

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То, насколько важно не терять управления боем, в апреле 1945 года продемонстрировал майор Савелий Джабиев. В пригородах Берлина и в самом городе он координировал действия советских подразделений. В ходе уличных боев майор Савелий Джабиев был дважды контужен (второй раз фаустпатроном), но при этом остался в строю и продолжил обеспечивать координацию. В итоге отличного выполнения им задач важный опорный пункт немцев в пригороде Берлина был взят с незначительными потерями советских войск и с огромным уроном в живой силе и технике противника.

В бою важно стоять до конца. Минобороны РФ – об истории и героизме


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