В бою важно стоять до конца. Минобороны РФ – об истории и героизме

В Минобороны РФ продолжают проводить интересные исторические параллели: мужество российских воинов черпает суть из подвигов героев Великой Отечественной. Ну а в бою главное не бояться и стоять на своем до конца. И выстоять!

Не теряя управление.

Во время специальной военной операции командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Однако в данных боях полковник Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил.

То, насколько важно не терять управления боем, в апреле 1945 года продемонстрировал майор Савелий Джабиев. В пригородах Берлина и в самом городе он координировал действия советских подразделений. В ходе уличных боев майор Савелий Джабиев был дважды контужен (второй раз фаустпатроном), но при этом остался в строю и продолжил обеспечивать координацию. В итоге отличного выполнения им задач важный опорный пункт немцев в пригороде Берлина был взят с незначительными потерями советских войск и с огромным уроном в живой силе и технике противника.

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