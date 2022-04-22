В бою все решают секунды. Минобороны – о воинах-победителях советской и российской армии

Практически ежедневно в архивах Минобороны, наградных листах, личных делах, фронтовых сводках и армейских корреспонденциях специалисты находят десятки, сотни историй – примеров настоящего героизма, профессионального воинского дела, мужества и решительности, проявленных на полях Великой Отечественной войны. Интересно, что такие славные традиции переняли российские воины. И верность долгу, умение побеждать, принимать молниеносно верные решения они демонстрируют прямо сейчас, в ходе спецоперации на Украине.

Действовал мужественно и решительно.

Российское подразделение вело бой с превосходящими силами украинских диверсантов. Рядовой Андрей Хасанов, обходя противника, незаметно пробрался к нему в тыл и установил на украинскую бронетехнику взрывчатку. Дистанционно подорвав ее, Андрей Хасанов лишил противника огневой поддержки и вынудил его отступить. Благодаря мужественным действиям российского военнослужащего было уничтожено 10 националистов и четыре единицы бронетехники.

В один апрельский день 1945 года советский батальон проводил зачистку нескольких кварталов Вены. В тех боях гвардии рядовой комсомолец Иванов, обходя противника, незаметно пробрался к немецко-фашистскому бронетранспортеру. Закидав его гранатами, комсомолец Иванов поджег боевую машину и уничтожил семь гитлеровцев. В тот же день он подобрался к одному из зданий, где засели автоматчики противника, и уничтожил восемь фашистов, включая одного офицера.