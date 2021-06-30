В Британии ответили на слова Путина о провокации эсминца «Defender» у берегов Крыма

Власти Великобритании полагают, что действия экипажа эсминца «Defender» вблизи берегов Крыма не противоречили международному праву. Такую позицию изложил в среду официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, комментируя заявления Президента РФ Владимира Путина, который назвал произошедший инцидент провокацией со стороны Лондона.

Корабль королевских ВМС осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, — приводит агентство PA высказывания представителя канцелярии британского премьера.

В среду Путин во время ежегодной «Прямой линии» заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Президент РФ добавил, что заход «Defender» в российские территориальные воды в Черном море преследовал разведывательные цели.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины«.