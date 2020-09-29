В бухте Казачья в Севастополе продолжается строительство школы

В настоящее время в строящейся школе в бухте Казачья в Севастополе ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, устройство внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории.

Пандемия внесла свои коррективы в строительный процесс, но планируем сдать объект в назначенный срок. Темпы наращиваем, сегодня на объекте работают порядка 120 человек. Приступили к благоустройству прилегающей территории. Все общественные пространства будут обеспечены беспроводными точками доступа к интернету. Установим также на территории игровые площадки, малые архитектурные формы. Ресурсоснабжающими организация выполняются условия договоров по технологическому присоединению – все работы ведутся синхронно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Школа в бухте Казачья является третьей очередью строительства учреждения, входящего в состав образовательного центра «Бухта Казачья».

Конструктив здания школы завершен. Заканчиваем внутриотделочные работы. Со следующей недели приступим к финишной внутренней отделке помещений. Выполняем работы по устройству спортивных и игровых площадок, дорожек. Площадки будут оборудованы по последнему слову инженерии – это будет искусственное покрытие с резиновой крошкой, будут установленные современные малые архитектурные формы – тренажеры, скамейки, урны и так далее, – отмечает начальник строительного отдела ООО «Техстрой» Сергей Тюркин.

Новое учебное заведение рассчитано на 704 ребенка и будет оборудовано мастерскими по обработке металла и древесины, кабинетами домоводства, музыкальным и зрительным залами, комнатой психологической разгрузки, библиотекой, фотолабораторией, игровыми и физкультурной площадками, тиром. Для удобства в здании предусмотрен лифт.

Для маломобильных групп населения школа будет обеспечена пандусами.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя