Признание российского статуса Крыма в западных странах станет возможным после смены там политических элит. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано, — отметил Гердт.

Немецкий политик объясняет нынешнюю позицию западных лидеров тем, что в случае отказа от нее им придется свернуть планы по расширению НАТО на Восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

Депутат бундестага обратил внимание, что референдум, ознаменовавший воссоединение Крыма с Россией, проводился в полном соответствии с международным правом.

Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция, — сказал парламентарий.

Гердт также выразил мнение, что украинским властям нет никакого дела до жителей полуострова. На это указывает политика Киева по прекращению подачи воды в регион, пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев в статье для Berliner Zeitung пояснил, что западные державы предпочитают не замечать предпосылки воссоединения Крыма с Россией.

Дипломат подчеркнул, что главной причиной украинского конфликта и всех проблем, которые последовали за ним, стал государственный переворот. Дело в том, что он противоречит конституции Украины и нормам международного права.

Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще, — пояснил Нечаев.

Посол напомнил, что решение жителей Крыма позволило сохранить мир на полуострове, в то время как митинги украинской оппозиции превратились «в погромы и беспорядки, убийства, запугивание инакомыслящих, запреты политических партий, масштабные атаки на русский язык и некогда единое конфессиональное пространство православия«.

Интересно, что в Крыму не слишком полагаются на «смену западных элит». Признание Запада — не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма, заявил депутат Госдумы (от Севастополя) Дмитрий Белик в интервью РИА Новости .

Развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента, — сказал он.

Белик отметил, что Запад уже тысячу лет проявляет враждебное отношение к России, а политических элит за это время сменилось немало. Он усомнился в возможности кардинального изменения отношения западных элит к РФ.

Наращивание сотрудничества — может быть, дружба — вряд ли, — заключил парламентарий.