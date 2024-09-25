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В бюджете на 2025-2027 предусмотрят средства на льготную ипотеку
иллюстрация: ЦИАН

В бюджете на 2025-2027 предусмотрят средства на льготную ипотеку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:29 25.09.2024

Власти заложили средства на льготную ипотеку в проекте бюджета, рассчитанном на 2025-2027 годы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

На льготные ипотечные программы выделят необходимые ресурсы на этот период, отметил глава Минфина, выступая на заседании правительства по проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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Проект бюджета также учитывает индексацию материнского капитала и выплату семьям остатка субсидии в размере до 10 тыс. рублей.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ожидается, что проект федерального бюджета на трёхлетний период поступит в Госдуму 30 сентября.

источник: ЦИАН

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