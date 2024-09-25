В бюджете на 2025-2027 предусмотрят средства на льготную ипотеку

На льготные ипотечные программы выделят необходимые ресурсы на этот период, отметил глава Минфина, выступая на заседании правительства по проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Проект бюджета также учитывает индексацию материнского капитала и выплату семьям остатка субсидии в размере до 10 тыс. рублей.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, ожидается, что проект федерального бюджета на трёхлетний период поступит в Госдуму 30 сентября.
источник: ЦИАН
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