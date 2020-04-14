В цехах «Крымхлеба» провели чин освящения пасхальных куличей

В цехах АО «Крымхлеб» провели чин освящения пасхальных куличей. Всего к Воскресению в этом году предприятие планирует испечь более 80 тонн праздничной выпечки.

Обряд освящения куличей, сырья, оборудования и помещений «Крымхлеба» для пасхальной выпечки состоялся сегодня на симферопольском хлебокомбинате. Поэтому, нет необходимости освящать паски в церкви в период изоляции, позаботьтесь о себе и близких – оставайтесь дома. Вся продукция будет иметь отдельную упаковку, — отметил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, лидер по производству хлеба и хлебобулочных изделий в Республике выпускает порядка 100 тысяч тонн продукции в год.

За январь-февраль 2020 года АО «Крымхлеб» произвело почти 7090 тонн продукции: 7064 тонн хлебобулочных изделий и 25,6 тонн кондитерских изделий, что на 274,2 тонны больше, чем за аналогичный период 2019 года. Сегодня на предприятии трудятся более 1900 человек, производя 70% от общего объема производства хлебобулочных изделий субъектами хозяйствования всех форм собственности. Ежедневно АО «Крымхлеб» производит до 150 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. В летний период объем производства увеличивается до 170 тонн в сутки, — сказал заместитель Председателя Совета министров Крыма.

Вице-премьер также сообщил, что ассортимент выпускаемой продукции включает более 120 наименований (от традиционного пшеничного хлеба, до классических ржаных сортов, а также булочки, сухарные и бараночные изделия). Широко представлена группа кондитерских изделий. Постоянно осуществляется контроль качества, создание новых видов продукции и выпуск изделий повышенной пищевой и биологической ценности, лечебно-профилактического назначения.

По информации генерального директора АО «Крымхлеб» Андрея Венжеги, праздничная выпечка уже в ближайшие дни поступит в продажу во все уголки республики.