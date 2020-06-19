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В центре Севастополя, на Большой Морской сделают городской Wi-Fi

В центре Севастополя, на Большой Морской сделают городской Wi-Fi

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:00 19.06.2020

На обновленной улице Большой Морской проведут городской Wi-Fi. Соответствующая корректировка внесена в госпрограмму «Развитие информационного общества». Как пояснила начальник Главного управления информатизации и связи города Александра Осипова, «Севтелеком» получит субсидию для создания модернизированной информационно-коммуникационной инфраструктуры на ул. Большая Морская.

К домам на улице проводим высокоскоростной Интернет и формируем инфраструктуру для всех операторов связи. В рамках общественного пространства будет городской Wi-Fi. Главное, что на обновлённой улице не появятся новые провода, — сказал Александра Осипова.

Кроме того, корректировка госпрограммы предусматривает увеличение средней зарплаты для сотрудников МФЦ.

У МФЦ была одна из самых низких средних зарплат, которая составляла около 20 тыс. рублей. На такую заработную плату мы не могли нанять персонал соответствующей квалификации и была большая текучесть кадров, что сказывалось на качестве оказания услуг. Теперь средняя зарплата увеличена до 38 тыс. рублей, — подчеркнула Александра Осипова.

По словам начальника Главного управления информатизации и связи города, повышение зарплаты позволит более внимательно осуществлять отбор персонала, позволит улучшить мотивацию сотрудников и качество услуг.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

В центре Севастополя, на Большой Морской сделают городской Wi-Fi

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