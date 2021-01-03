В центре Севастополя — со дна бухты — подняли авиабомбу

Масштабная пиротехническая операция успешно проведена в самом центре Севастополя в разгар праздничных выходных. 2 января со дна Артиллерийской бухты силами Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства был поднят боеприпас времён Великой Отечественной войны.

В 15 часов 37 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю через систему «112» поступило сообщение, что в акватории Артбухты, недалеко от Дельфинария, обнаружен подозрительный предмет – предположительно, взрывоопасный. К месту незамедлительно прибыли сотрудники части пиротехнических и специальных водолазных работ Спецотряда МЧС. По результатам обследования находки было сделано заключение: на морском дне, на глубине приблизительно полтора метра и в четырёх метрах от берега, лежит авиационная осколочная бомба советского производства АО-10. Вес её взрывчатого вещества составляет 0,7 кг. Тип и состояние взрывателя позволяют осуществить перевозку, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Силами Росгдвардии было организовано оцепление зоны проведения работ в радиусе 100 метров.

Благодаря профессионализму и опыту пиротехников МЧС в кратчайший срок с соблюдением всех требований безопасности боеприпас был поднят на берег, перенесён в транспортное средство и вывезен для последующего уничтожения, — отмечают специалисты.

От МЧС России в работах задействовались шесть человек, две единицы автомобильной техники и одно плавсредство. Также привлекалось трое сотрудников и одна единица техники от ГИБДД и 25 человек личного состава от Росгвардии.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе