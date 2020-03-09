В центре Севастополя создадут «единый пешеходный каркас»

В Правительстве Севастополя сообщили — при реконструкции Матросского бульвара будет закольцован пешеходный маршрут: Матросский бульвар — проспект Нахимова — Приморский бульвар — Синопская лестница — памятник Ленину — Матросский бульвар.

На сегодняшний день существуют определенные требования к развитию городской инфраструктуры, которые ранее при застройке города не были учтены. В частности, речь идет о доступности городских территорий для маломобильных граждан, в том числе, и для организации парковочных пространств для данной категории граждан. При реконструкции Матросского бульвара данные мероприятия предусмотрены. Для этих целей проектом предусмотрен демонтаж аварийного здания, так называемой мастерской, расположенной вблизи архива Черноморского флота. Данное здание долгое время не эксплуатировались и являлось местом сбора асоциальных лиц, нарушающих общественный и санитарный порядок. Оно не представляет собой никакую историческую ценность. Поэтому, с целью создания доступной благоустроенной территории для всех категорий граждан оно подлежит демонтажу и будет демонтировано в ближайшее время. Данные действия согласованы профильными структурами Правительства Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В свою очередь член наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара Михаил Чалый заявил, что при создании концепции реконструкции бульвара главным архитектором проекта найдено решение существующей проблемы комфортного доступа на данную территорию, в том числе и для маломобильных граждан:

Заход на Матросский бульвар со стороны улицы Воронина не удобный для всех категорий граждан, людям приходится продвигаться по проезжей части в связи с отсутствием тротуара. Проектом реконструкции предусмотрено соединение Матросского бульвара с Синопской лестницей вдоль штаба флота, что создает центральный пешеходный каркас – единое замкнутое пешеходное кольцо, таким образом людям в пешем порядке будет комфортно сюда зайти, а также это позволит беспрепятственно гулять по центральному кольцу.

По словам Михаила Чалого, ранее об этом просили жители центрального холма среди которых много людей пожилого возраста:

На месте планируемого к демонтажу здания бывшей мастерской появится комфортный вход для всех категорий граждан. Будет небольшая просторная площадь куда смогут заезжать автомобили для посадки и высадки маломобильных граждан. Также это позволит людям с ограниченными возможностями, мамам с колясками беспрепятственно попадать на Матросский бульвар прямо с Синопской лестницы по соединяющей аллее — будет комфортный горизонтальный проход. Также на самой территории Матросского бульвара все перекрёстные аллеи спланированы с учетом перепада высот, поэтому 80 % бульвара будет доступна для всех категорий граждан, кроме самых крутых, узких спусков, расположенных за памятником Казарскому.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя