В центре Севастополя в ночь на 5 апреля вводится ограничение движения

В центре Севастополя в связи с проведением работ по укладке асфальта с 00:00 4 апреля по 23:59 5 апреля будет введено полное ограничение движения транспортных средств на пл. Ушакова с прилегающими улицами.