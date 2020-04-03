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Новое ограничение движения в Симферополе. Начинается второй этап ремонта улицы Александра Невского

В центре Севастополя в ночь на 5 апреля вводится ограничение движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:07 03.04.2020

В центре Севастополя в связи с проведением работ по укладке асфальта с 00:00 4 апреля по 23:59 5 апреля будет введено полное ограничение движения транспортных средств на пл. Ушакова с прилегающими улицами.

  • Движение по ул. 4-ая Бастионная будет осуществляться до пересечения с ул. Гоголя и направлено в обратном направлении.
  • Движение по ул. Ленина будет ограничено на участке от ул. В. Кучера до пл. Ушакова. От пл.Ушакова в сторону ул. В. Кучера проезд будет свободный.
  • На пл. Суворова движение будет организовано только в сторону пр-т Нахимова.
  • Движение транспортных средств по ул. Ленина от ул. В. Кучера до пл. Суворова будет осуществляться только в сторону центра.
  • Ограничено движение по ул. Шмидта на пересечении с ул. Очаковцев в сторону пл. Ушакова, ул. Адм. Октябрьского от ул. Очаковцев до ул. Большая Морская, ул. Суворова от ул. Володарского до ул. Большая Морская.
  • По ул. Советская движение останется без изменений.

В центре Севастополя в ночь на 5 апреля вводится ограничение движения

В центре Севастополя в ночь на 5 апреля вводится ограничение движения

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