Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В центре Севастополя загорелся экскаватор

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В центре Севастополя загорелся экскаватор

В центре Севастополя загорелся экскаватор

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:43 29.06.2020

Происшествие в центре Севастополя произошло днём — загорелся экскаватор на улице Пушкина, в сквере имени Бузина. Сообщение об инциденте в службу спасения поступило в 14:18.

К месту незамедлительно были направлены два отделения 1 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделений к месту было установлено, что происходит пламенное горение экскаватора. Площадь пожара 2 метра квадратных. Погибших пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям,  локализовать пожар спасатели смогли в 14:25, ликвидировать открытое горение в 14:26. Полностью завершили работы в 14:45. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В центре Севастополя загорелся экскаватор В центре Севастополя загорелся экскаватор В центре Севастополя загорелся экскаватор

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В центре Севастополя загорелся экскаватор

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.