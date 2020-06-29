В центре Севастополя загорелся экскаватор

Происшествие в центре Севастополя произошло днём — загорелся экскаватор на улице Пушкина, в сквере имени Бузина. Сообщение об инциденте в службу спасения поступило в 14:18.

К месту незамедлительно были направлены два отделения 1 пожарно-спасательной части. По прибытии подразделений к месту было установлено, что происходит пламенное горение экскаватора. Площадь пожара 2 метра квадратных. Погибших пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям, локализовать пожар спасатели смогли в 14:25, ликвидировать открытое горение в 14:26. Полностью завершили работы в 14:45. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.