В центре Симферополя устанавливают Главную ёлку Крыма

В центре Симферополя, на пл.Ленина начаты работы по установке Главной новогодней ёлки Крыма. По информации администрации города, нынешняя новогодняя ель – новая.

В этом году мы устанавливаем новую новогоднюю ель, которая также будет наряжена новыми украшениями. Кроме того, в городе будут установлены уже полюбившиеся симферопольцам новогодние световые иллюминации. Традиционно, основные работы по монтажу праздничных украшений города будут завершены до 19 декабря — Дня Святого Николая, – рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Она добавила, что размеры нового новогоднего дерева — порядка 24 метров — не сильно отличаются от «старой ёлки».

Также установка конструкций в новогодней тематике сегодня началась у Дома кино на площади Советской.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.