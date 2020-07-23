В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Крымский вице-премьер Евгений Кабанов поверил работы по благоустройства парка Мира в Симферополе.

Вывод неутешительный: застройщик отстает по срокам приведения в порядок любимого горожанами места. Кроме того, местные жители жалуются на перерытую строительной техникой прогулочную зону парка.

По парку есть незначительные отставания, но застройщик обязуется к 12 августа, когда будет полностью готов дом для предъявления итоговой комиссии, закончить все работы. Пока по парку вопросы у нас есть, – отметил Евгений Кабанов.

Итоговая проверка назначена на 12 августа 2020 года. Жилой комплекс «Триумф» строит компания «Владоград». Она же ведет благоустройство парка.

Парк Мира, он же Студенческий парк, он же сквер Крымских партизан и подпольщиков, появился в Симферополе в 1964 году вместе с открытием широкоформатного кинотеатра «Мир», который стал одним из первых в СССР, где демонстрировались стереофильмы.

Фото: Управление информационной политики мининформ РК.