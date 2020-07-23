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В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:35 23.07.2020

Крымский вице-премьер Евгений Кабанов поверил работы по благоустройства парка Мира в Симферополе.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Вывод неутешительный: застройщик отстает по срокам приведения в порядок любимого горожанами места. Кроме того, местные жители жалуются на перерытую строительной техникой прогулочную зону парка.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

По парку есть незначительные отставания, но застройщик обязуется к 12 августа, когда будет полностью готов дом для предъявления итоговой комиссии, закончить все работы. Пока по парку вопросы у нас есть, – отметил Евгений Кабанов.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Итоговая проверка назначена на 12 августа 2020 года. Жилой комплекс «Триумф» строит компания «Владоград». Она же ведет благоустройство парка.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Парк Мира, он же Студенческий парк, он же сквер Крымских партизан и подпольщиков, появился в Симферополе в 1964 году вместе с открытием широкоформатного кинотеатра «Мир», который стал одним из первых в СССР, где демонстрировались стереофильмы.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

Фото: Управление информационной политики мининформ РК.

В центре внимания – благоустройство парка Мира в Симферополе

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