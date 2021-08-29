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«Верево Сити»
В центре внимания – санитарная очистка Керчи

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 19:49 29.08.2021

Одна из проблем Керчи «после потопа» — скопившиеся навалы твердых коммунальных отходов, системный вывоза ТКО с контейнерных площадок, соблюдение графиков вывоза отходов.

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

На помощь в Керчь переброшены дополнительные силы и средства предприятия «Крымэкоресурсы». Также задействованы ГУП «Вода Крыма», ГУП РК Крымтеплокоммунэнерго, два городских предприятия морской порт и завод им. Б. Бутомы. Таким образов в городе работают 39 единиц коммунальной техники.

Для упорядочивания вывоза крупногабаритного мусора из города администрацией дополнительно закуплены восьмикубовые контейнеры, расставленные по графику, – добавил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

В свою очередь, врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков отметил, что острой остается проблема складирования мусора вне контейнеров. По его словам, несмотря на усилия МУП «ЖилсервисКерчь» по уборке и вывозу ТКО, на мусорных площадках или вблизи них жителями регулярно складируется бытовой мусор, отходы после ремонтов и строительства, старая мебель.

Администрация решает проблему сбора крупногабаритного мусора. Уже закуплены и установлены специальные вместительные контейнеры-«лодочки», — отметил Брусаков.

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

На данный момент контейнеры для КГО установлены:

  1. Перекрёсток Феодосийского шоссе — ул. Науменко.
  2. Верхний Солнечный (район автобусной остановки, на дороге-дублёре Шоссе Героев Сталинграда).
  3. В районе Босфорского кольца (КУОР, напротив «Сильпо»).
  4. В районе бывшего маслозавода (напротив ул. Комарова, 77).
  5. На перекрёстке ул. Полевой и ул. Стрижевских.
  6. В районе ул. Л.Толстого,38.
  7. В районе ул. Л. Толстого, 66.
  8. В районе ул. Л. Толстого, 2 (за зданием МЧС).
  9. В районе ул. Кавказской, 1/5.
  10. В районе ул. К. Цеткин, 15.

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

Фото: администрация Керчи.

В центре внимания – санитарная очистка Керчи

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