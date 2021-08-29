В центре внимания – санитарная очистка Керчи

Одна из проблем Керчи «после потопа» — скопившиеся навалы твердых коммунальных отходов, системный вывоза ТКО с контейнерных площадок, соблюдение графиков вывоза отходов.

На помощь в Керчь переброшены дополнительные силы и средства предприятия «Крымэкоресурсы». Также задействованы ГУП «Вода Крыма», ГУП РК Крымтеплокоммунэнерго, два городских предприятия морской порт и завод им. Б. Бутомы. Таким образов в городе работают 39 единиц коммунальной техники.

Для упорядочивания вывоза крупногабаритного мусора из города администрацией дополнительно закуплены восьмикубовые контейнеры, расставленные по графику, – добавил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

В свою очередь, врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков отметил, что острой остается проблема складирования мусора вне контейнеров. По его словам, несмотря на усилия МУП «ЖилсервисКерчь» по уборке и вывозу ТКО, на мусорных площадках или вблизи них жителями регулярно складируется бытовой мусор, отходы после ремонтов и строительства, старая мебель.

Администрация решает проблему сбора крупногабаритного мусора. Уже закуплены и установлены специальные вместительные контейнеры-«лодочки», — отметил Брусаков.

На данный момент контейнеры для КГО установлены:

Перекрёсток Феодосийского шоссе — ул. Науменко. Верхний Солнечный (район автобусной остановки, на дороге-дублёре Шоссе Героев Сталинграда). В районе Босфорского кольца (КУОР, напротив «Сильпо»). В районе бывшего маслозавода (напротив ул. Комарова, 77). На перекрёстке ул. Полевой и ул. Стрижевских. В районе ул. Л.Толстого,38. В районе ул. Л. Толстого, 66. В районе ул. Л. Толстого, 2 (за зданием МЧС). В районе ул. Кавказской, 1/5. В районе ул. К. Цеткин, 15.

Фото: администрация Керчи.