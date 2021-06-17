В частном домовладении в Севастополе нашли 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Севастополе более 19 человек личного состава и 5 единиц техники было задействовано в сложной операции по извлечению боеприпасов времён Великой Отечественной войны с территории частного домовладения. Первый взрывоопасный предмет был обнаружен владельцем участка при проведении земляных работ. По прибытию на место заявки сотрудники Специализированного отряда идентифицировали находку как артиллеристский снаряд. После проведения дополнительного обследования прилегающей территории пиротехники обнаружили еще несколько десятков подобных боеприпасов.

Сложность операции заключалась в том, что взрывоопасные предметы были зажаты скальным грунтом и фактически находились под фундаментом жилого дома. Требовалось провести «ювелирную» работу по их подъёму, — отмечает начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

В кратчайшие сроки было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которого сотрудники МЧС России совместно с силами территориальной подсистемы РСЧС разработали максимально эффективный план действий.

Заблаговременно было проведено оповещение населения при помощи мобильного комплекса РСВО. В день проведения работ система также работала. Жители близлежащих домов эвакуированы в пункты временного пребывания, — уточняет заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Александр Кургускин.

Также при помощи беспилотных летательных аппаратов проводился мониторинг территории, чтобы исключить нахождение гражданских лиц в месте проведения работ.

В операции было задействовано отделение специальных спасательных работ севастопольского чрезвычайного ведомства. Благодаря гидравлическим распоркам сотрудники МЧС обеспечили устойчивость конструкции подвального помещения дома, чтобы пиротехники могли безопасно провести работы по извлечению боеприпасов.

При помощи инженерной техники в кратчайший срок все взрывоопасные предметы, находившиеся на глубине, были извлечены и на специальном автомобиле доставлены для последующего уничтожения.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе