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В частных домах Севастополя в конце прошлой недели было 4 пожара
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В частных домах Севастополя в конце прошлой недели было 4 пожара

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:17 24.02.2025

Два из них произошли 21 февраля: горел дом в садоводческом товариществе «Черноморец» и кровля дома в Краснодарском переулке – там с помощью средств защиты органов дыхания сотрудники МЧС России спасли троих граждан.

22 числа в частном секторе случились также два пожара: из-за короткого замыкания в доме на территории садоводческого товарищества «Морзаводец» огнём уничтожены вещи на площади 6 квадратных метров. А по улице Тихая гавань в хозпостройке вспыхнули дрова.

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Во всех случаях экстренные службы оперативно и профессионально приняли необходимые меры для ликвидации последствий происшествий.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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