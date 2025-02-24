В частных домах Севастополя в конце прошлой недели было 4 пожара

Два из них произошли 21 февраля: горел дом в садоводческом товариществе «Черноморец» и кровля дома в Краснодарском переулке – там с помощью средств защиты органов дыхания сотрудники МЧС России спасли троих граждан.
22 числа в частном секторе случились также два пожара: из-за короткого замыкания в доме на территории садоводческого товарищества «Морзаводец» огнём уничтожены вещи на площади 6 квадратных метров. А по улице Тихая гавань в хозпостройке вспыхнули дрова.
Во всех случаях экстренные службы оперативно и профессионально приняли необходимые меры для ликвидации последствий происшествий.
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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