В Чехии суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти

Сегодня городской суд Праги принял решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Как отмечает ТАСС , непосредственно в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти переведен в пражскую тюрьму «Панкрац».

Заседание суда прошло в закрытом для общественности формате. На нем присутствовала заведующий консульским отделом посольства РФ в Чехии. Россиянину предоставлен чешский адвокат Ян Шварц.

Александр Франчетти категорически отвергает выдвинутые против него киевскими властями обвинения.

Это шаг к фашизму, — сказал он, покидая в сопровождении полицейской охраны зал заседаний.

Российские дипломаты, как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин, находятся в контакте с представителями чешских властей, родственниками и адвокатом задержанного.

Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала заявил, что официальный Киев уже запросил выдачу россиянина. Решение будет принимать городской суд чешской столицы, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи активного участника «Русской весны» в Севастополе Франчетти Украине.