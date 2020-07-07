В Черное море вошли сразу три корабля НАТО

Сегодня три корабля НАТО прошли пролив Босфор и вошли в Черное море. За «гостями», по информации Национального центра управления обороной России, следят корабли Черноморского флота. Что же это за гости? Плавбаза снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, которая является флагманом флота, тральщик «Тамбре» ВМС Италии и тральщик «Гаэта» ВМС Испании. То есть – в полном составе минно-тральная группа военно-морского соединения НАТО.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец «Porter» покинул Черное море и начинает переход в Средиземное. Корабль вошел в акваторию 17 июня. Силы Южного военного округа контролировали действия «американца».