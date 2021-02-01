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В Черном море американские военные моряки «обиделись» на российский Су-24
Фото: Twitter, US Navy

В Черном море американские военные моряки «обиделись» на российский Су-24

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 19:31 01.02.2021

В  Twitter ВМС США обнародовано видео пролета российского бомбардировщика  Су-24 вблизи эсминца «Дональд Кук» в Черном море.

На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от борта эсминца, в нескольких метрах от поверхности воды. Комментарий к видео такой:

Мы работаем в невероятно сложной обстановке безопасности, которая требует сотрудничества на высоком уровне и приверженности обеспечению региональной стабильности… ВМС США регулярно действует в Черном море, чтобы успокоить союзников и партнеров по НАТО и обеспечить безопасность и стабильность в регионе… «Дональд Кук» находится в международных водах, в то время как российский Су-24 делает низкий проход в непосредственной близости.

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». Ни на минуту «незваные гости» не оставались без присмотра российских военных кораблей и самолетов.

В Черном море американские военные моряки «обиделись» на российский Су-24

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