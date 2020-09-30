В Черном море, близ Алушты пронесся смерч

В соцсетях пользователи делятся фото и видео редкого в Крыму природного явления. Утром в Черном море пронесся смерч. Лучше всего его воронку и движение было видно в Партените и поселке Утес, близ Алушты.

На кадрах хорошо видно, как небо заволокло темное грозовое облако, из которого выходит огромный столб воды и движется в сторону побережья. У поверхности воды в этот момент образуется мощная вихревая воронка, — комментирует ТК «Звезда» .

Интересно, что ученые отмечают, что во многих регионах мира увеличивается количество смерчей. Это обусловлено последствиями изменения климата планеты. Так, смерчи, формирующиеся над Черным морем, возникают в результате мощных вторжений холодного воздуха при теплой морской воде (+20 С и выше). В Ченом море смерчи не редкость в районе Сочи и Таупсе. У берегов Крыма, напротив, встречаются не часто. Большинство смерчей распадаются в море, не достигнув побережья.