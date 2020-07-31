В Черном море недавно произошел инцидент с кораблем НАТО и российскими пограничниками

Тайное становится явным.

В ходе недавних украинско-натовских учений «Sea Breeze-2020» несколько раз мелькали короткие сообщения о том, что натовский адмиралы недовольны «нарезкой» квадратов для маневров в Черном море. Параллельно ведь проводились учения Черноморского флота. «Соприкосновения могли быть? Сегодня все тайное стало явным. Инцидент был. И еще какой!

Во время учений Sea Breeze 2020 в Черном море болгарский малый пограничный сторожевой и противолодочный корабль (проект 12412 «Молния-2») «Бодри» был пойман российскими пограничниками на провокации. МПК вплотную подошел к Крыму, но был остановлен всего одним радиосообщением, сообщает Федеральное агентство новостей .

«Бодри» максимально сблизился с российским полуостровом, после чего в эфир тут же вышли сотрудники погранслужбы ФСБ по Республике Крым. Болгарскому экипажу разъяснили, что «Бодри» находится в исключительной экономической зоне России, поэтому все его дальнейшие действия будут расцениваться как провокация, после чего корабль НАТО спешно покинул закрытый район.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что, «если бы не болгары, НАТО могла лишиться боевого корвета, как это когда-то было с керченской провокацией Украины».

Болгары оказались весьма понятливыми, поэтому спешно ушли, осознавая, что их подставило руководство Альянса. Напомню, что для провокаций против России НАТО всегда использует наших братьев-славян, в данной ситуации болгар. Даже был случай, когда во время одних из учений НАТО по стрельбе инструкторы выставили мишени в виде русских солдат, и единственными, кто отказался стрелять, были именно болгары. Поэтому я скажу так: у болгар есть чувство, что они с русскими не воюют, поэтому руководство Североатлантического альянса создает вот такие прецеденты, чтобы стравить и разжечь вражду между Россией и Болгарией. Вот как с украинцами нас стравливают, и вот тут они пробуют так же в эту игру сыграть, но только с болгарами, — заявил эксперт.

Перенджиев уверен, что решение о сближении с полуостровом принимал не капитан «Бодри», а какой-то высокоранговый офицер в руководстве НАТО.

И Болгарии, члену Альянса, приходится подчиняться, натовцы же могут дать команду отдельному кораблю, командиру корабля. То есть приказы поступают не от болгарского командования, а именно из НАТО. А кто там в основном рулит? Я уверен, что это, прежде всего, Великобритания рулит провокациями. Но Альянсу повезло: Россия не лишила их корабля из-за братьев-болгар, — заключил военный аналитик.