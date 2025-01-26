В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км побережья

Всего с начала работ на побережье очищено более 303 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано 175,8 тыс. тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения. Специализированными организациями проводятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водолазы МЧС России с помощью телеуправляемых подводных аппаратов продолжают обследование затонувших частей танкеров, а также осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации.
источник: ТАСС
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