В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км побережья

Более 303 км береговой линии очищено в Крыму и Краснодарском крае после ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Всего с начала работ на побережье очищено более 303 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано 175,8 тыс. тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения. Специализированными организациями проводятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя, — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что водолазы МЧС России с помощью телеуправляемых подводных аппаратов продолжают обследование затонувших частей танкеров, а также осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации. Узнайте больше: 20 января - День Иоанна Крестителя. Сватайтесь! Если есть к кому... источник: ТАСС

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