Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км побережья
Новости Республики
В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км побережья
фото: © Игорь Онучин/ ТАСС

В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км побережья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 26.01.2025

Более 303 км береговой линии очищено в Крыму и Краснодарском крае после ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Всего с начала работ на побережье очищено более 303 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано 175,8 тыс. тонн загрязненного грунта, из которого более 134 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения. Специализированными организациями проводятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водолазы МЧС России с помощью телеуправляемых подводных аппаратов продолжают обследование затонувших частей танкеров, а также осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна вдоль побережья. Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации.

Узнайте больше:  20 января - День Иоанна Крестителя. Сватайтесь! Если есть к кому...

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: ЧП в Крыму

ЧП в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x