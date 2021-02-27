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В Черном море стартовали международные учения ВМС стран НАТО
Фото: facebook.com/ForteleNavaleRomane.

В Черном море стартовали международные учения ВМС стран НАТО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 27.02.2021

Международные учения НАТО «Poseidon-21» начались в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВМС Румынии.

Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. «Poseidon-21»  — это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза, — говорится в сообщении.

Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи.

Как уточняет «Радио Румынии», в учениях, кроме румынских подразделений,  принимает участие более 700 военнослужащих из шести стран НАТО.

13 военных кораблей, девять летательных аппаратов, пожарная машина для пиротехнического вмешательства и подводный робот будут использоваться во время морских, сухих и воздушных тренировок, — отмечает СМИ.

У флотских учений есть и «наземная фаза»: ликвидация последствий возникновения взрыва «на гидротехническом строительстве в румынской прибрежной зоне». Учения завершатся 6 марта.

В Черном море стартовали международные учения ВМС стран НАТО

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