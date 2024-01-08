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В Черноморском открылась выставка «Новогодняя мозаика»

В Черноморском открылась выставка «Новогодняя мозаика»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 14:15 08.01.2024

В Черноморском историко-краеведческом музее экспонируется выставка «Новогодняя мозаика». Вниманию посетителей представлены елочные украшения советского периода из фондовой коллекции Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен», а также игрушки ручной работы, выполненные Еленой Кулик.

В Черноморском открылась выставка «Новогодняя мозаика»

Экспозиция включает игрушки 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого столетия, изготовленные из различных материалов.

В Черноморском открылась выставка «Новогодняя мозаика»

Стеклянные игрушки отличаются прорисовкой малейших деталей и точностью форм — эти елочные украшения вполне можно назвать настоящим произведением искусства. На выставке представлены игрушки на прищепках, расписные шары, фигурки животных и птиц, сказочные персонажи, овощи и фрукты, монтированные украшения — нанизанные на проволоку бусы и трубочки стекляруса, а также елка-малютка, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, – рассказали организаторы выставки.

В Черноморском открылась выставка «Новогодняя мозаика»

Интерес у посетителей вызовут и авторские работы Елены Кулик. Все игрушки выполнены в технике «ватное папье-маше».

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Фото: историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен».

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