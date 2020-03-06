В Черноморском районе и Евпатории теперь есть пункты постоянного базирования бригад СМП

Новые пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи открыты в с. Медведево под Евпаторией и в с. Кировское Черноморского района.

Модульные здания были приобретены и установлены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Объекты соответствуют стандартам и нормативам, действующим на территории Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В ведомстве отмечают: всего в 2019 году было установлено 22 модульных постоянного базирования СМП в регионах. Общая стоимость мероприятий по закупке и установке составила порядка 265 млн рублей.