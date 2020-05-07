В Черноморском районе «КРЫМ-СПАС» спасал кайтсерфера

ЧП в Черноморском районе произошло сегодня утром.

В 9:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте Ярылгач, в районе с. Межводное Черноморского района, мужчина во время катания на кайтсерфинге не справился с управлением и упал в воду, самостоятельно не может выбраться на берег. Он находился в воде на расстоянии около 400 метров от берега. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на моторной лодке вышли в море, с помощью конца Александрова сопроводили мужчину (1990 г.р.) на берег. В медицинской помощи он не нуждался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.