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В Черноморском районе "КРЫМ-СПАС" спасал кайтсерфера
иллюстрация: pxhere.com

В Черноморском районе «КРЫМ-СПАС» спасал кайтсерфера

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:15 07.05.2020

ЧП в Черноморском районе произошло сегодня утром.

В 9:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте Ярылгач, в районе с. Межводное Черноморского района, мужчина во время катания на кайтсерфинге не справился с управлением и упал в воду, самостоятельно не может выбраться на берег. Он находился в воде на расстоянии около 400 метров от берега. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» на моторной лодке вышли в море, с помощью конца Александрова сопроводили мужчину (1990 г.р.) на берег. В медицинской помощи он не нуждался, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

В Черноморском районе "КРЫМ-СПАС" спасал кайтсерфера

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