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Завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденных газопроводах ЮБК

В Черноморском районе Крыма построят газопровод. Главгосэкспертиза дала добро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 15.01.2020

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу «Берег–Глебовка». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Планомерные разведывательные работы на территории нефтегазоносной области были начаты ещё в 1929 году, а основные месторождения были открыты в послевоенные годы. Проектом, одобренным экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство промыслового газопровода-отвода Ду150 от установки комплексной подготовки газа «Краснополянское» к уже действующему промысловому газопроводу Ду500 «Берег – Глебовка». Трасса протяженностью 4216 м будет проложена под землей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Краснополянское газоконденсатное месторождение расположено в Черноморском районе Крыма вблизи села Красная Поляна и относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области, обладающей 23 месторождениями, большинство из которых расположены на равнинной территории Крыма и в восточной части акватории Чёрного моря. Краснополянское газоконденсатное месторождение было обнаружено в 1958 году, его начальный запас составлял 400 млн куб.м.

Пропускная способность газопровода-отвода составит 10 000 кубометров в час.

В Черноморском районе Крыма построят газопровод. Главгосэкспертиза дала добро

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