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В Черноморском районе Крыма продолжают устанавливать ФАПы

В Черноморском районе Крыма продолжают устанавливать ФАПы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:09 03.11.2020

В селах Хмелево, Новоивановка, Далекое и Водопойное Черноморского района Крыма, благодаря реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», продолжаются строительно-монтажные работы по созданию четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

На объектах, расположенных в с. Хмелево и с. Новоивановка ведутся работы по зашивке и монтажу перегородок спецматериалом «криплат», устройству дверных проемов, укладке утеплителя и др. По другим объектам, возводимым в селах Водопойное и Далекое проходит подготовка грунта спецтехникой (песчаная подсыпка и устройство опалубки), заливается основной фундамент, прокладывается канализация и все необходимые системы коммуникаций, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

С подрядной организацией после осмотра вышеуказанных объектов проведена соответствующая разъяснительная работа в части устранения незначительных замечаний.

В Черноморском районе Крыма продолжают устанавливать ФАПы

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