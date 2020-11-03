В Черноморском районе Крыма продолжают устанавливать ФАПы

В селах Хмелево, Новоивановка, Далекое и Водопойное Черноморского района Крыма, благодаря реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», продолжаются строительно-монтажные работы по созданию четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

На объектах, расположенных в с. Хмелево и с. Новоивановка ведутся работы по зашивке и монтажу перегородок спецматериалом «криплат», устройству дверных проемов, укладке утеплителя и др. По другим объектам, возводимым в селах Водопойное и Далекое проходит подготовка грунта спецтехникой (песчаная подсыпка и устройство опалубки), заливается основной фундамент, прокладывается канализация и все необходимые системы коммуникаций, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).