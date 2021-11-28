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В Черноморском районе полиция нашла похитительницу кустов можжевельника

В Черноморском районе полиция нашла похитительницу кустов можжевельника

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:10 28.11.2021

В Черноморском районе в полицию обратился представитель администрации Новосельского сельского поселения с просьбой оказать помощь в поиске похищенных ночью 8 саженцев можжевельника. Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября неизвестное лицо похитило с клумбы около здания администрации 4 куста можжевельника, а в ночь с 23 на 24 ноября еще 4 куста.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также участковый уполномоченный полиции обслуживающий указанную территорию. Полицейские начали расследование хищения саженцев и по «горячим следам» выявили подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. Женщина пояснила, что кусты можжевельника она хотела высадить во дворе своего частного дома, — рассказали в полиции.

В Черноморском районе полиция нашла похитительницу кустов можжевельника

Власти такую «хозяйственность» не оценили. По ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

В Черноморском районе полиция нашла похитительницу кустов можжевельника

Фото: МВД по РК.

В Черноморском районе полиция нашла похитительницу кустов можжевельника

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