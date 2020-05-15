В Черноморском районе выявили факты пользования скважинами подземных вод без лицензии

В Черноморском районе Крыма факты пользования скважинами подземных вод без лицензии выявили государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В ходе проведения проверки нустановлено 4 факта пользования скважинами подземных вод без лицензии, а также нарушения требований охраны недр. Указанные действия являются нарушением норм природоохранного законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, — отмечают в пресс-службе ведомства.

По результатам выявленного нарушения госинспекторами Минприроды Крыма составлен акт о выявленных нарушениях, проводится административное расследование.

После полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, Минприроды Крыма будут приняты меры по устранению выявленного нарушения, — подчёркивают специалисты.

СПРАВКА:

часть 1 статьи 7.3 КоАП РФ — пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.5 и частью 1 статьи 15.44 настоящего Кодекса, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

статья 8.9 КоАП РФ — нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.