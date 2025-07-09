Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Черноморском районе Крыма 10 июля — учения подразделений теробороны «Барс-Крым»
Новости Республики
В Черноморском районе Крыма 10 июля - учения подразделений теробороны «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Черноморском районе Крыма 10 июля — учения подразделений теробороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 22:45 09.07.2025

Учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» пройдут 10 июля на территории Черноморского района. Об этом проинформировал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как уточнил Сергей Аксёнов, бойцы теробороны совместно с представителями подразделений Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов отработают противодействие проникновению диверсионных групп противника в Крым.

Учения будут проводиться с 7:00 до 11:00 и предполагают полное блокирование района и досмотровые мероприятия, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов обратился к гражданам с просьбой в ходе указанных мероприятий оказывать представителям теробороны содействие.

Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В целом ситуация штатная, учения проходят практические каждые две недели. В Крыму все спокойно, – добавил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Симферополь: 8 июля - бесплатная юрпомощь для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей
голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x