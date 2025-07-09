В Черноморском районе Крыма 10 июля — учения подразделений теробороны «Барс-Крым»

Как уточнил Сергей Аксёнов, бойцы теробороны совместно с представителями подразделений Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов отработают противодействие проникновению диверсионных групп противника в Крым.

Учения будут проводиться с 7:00 до 11:00 и предполагают полное блокирование района и досмотровые мероприятия, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов обратился к гражданам с просьбой в ходе указанных мероприятий оказывать представителям теробороны содействие.

Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В целом ситуация штатная, учения проходят практические каждые две недели. В Крыму все спокойно, – добавил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым