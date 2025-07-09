В Черноморском районе Крыма 10 июля — учения подразделений теробороны «Барс-Крым»

Учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым» пройдут 10 июля на территории Черноморского района. Об этом проинформировал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Как уточнил Сергей Аксёнов, бойцы теробороны совместно с представителями подразделений Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов отработают противодействие проникновению диверсионных групп противника в Крым.
Учения будут проводиться с 7:00 до 11:00 и предполагают полное блокирование района и досмотровые мероприятия, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Сергей Аксёнов обратился к гражданам с просьбой в ходе указанных мероприятий оказывать представителям теробороны содействие.
Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В целом ситуация штатная, учения проходят практические каждые две недели. В Крыму все спокойно, – добавил Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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