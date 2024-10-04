В Черноморском районе Крыма подвели итоги реализации нацпроектов

На мысе Тарханкут располагается круглогодичный комфортабельный глэмпинг, прилегающий к парку спорта, отдыха и развлечений «Extreme Крым». Модульные строения возвели и оснастили на грантовые средства в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На стартовом этапе объект насчитывал всего 7 отдельно стоящих юнитов, но в 2022 году он принял участие в конкурсном отборе общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, и к новому сезону благодаря грантовой поддержке от нацпроекта расширил свою ёмкость до 29 комфортабельных номеров на 112 мест. Все модульные домики выполнены в авторском дизайне и расположены прямо на берегу моря.

Кроме того, на выделенные гранты проведено благоустройство пляжа в с. Оленевка на территории «Extreme Крым». Размещены дорожки и системы навигации, установлены санузлы и душевые блоки, кабинки для переодевания, пляжные теневые бунгало, размещён медпункт, спасательная станция, создана доступная среда для маломобильных лиц, а также проведена закупка оборудования для пункта проката для скейтпарка.

У мыса Тарханкут в Черноморском районе расположено ещё одно из лучших мест для экоотдыха – туристский комплекс Оленевка Village». К сезону 2023 комплекс увеличил свой номерной фонд, построив 50 модульных коттеджей – с привлечением грантовых средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Черноморском районе выполнен ремонт 9 автомобильных дорог общей протяжённостью около 235 км.

В рамках нацпроекта проводились ремонтные работы на автодороге в Объезд с. Новосельское, что ведёт к небольшому приморскому посёлку городского типа — пгт. Черноморское. Благодаря новой дороге туристическая доступность и привлекательность пгт Черноморское возрастёт еще больше. На участке автодороги выполнены работы по фрезерованию и частичной замене основания, укладке выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия, проведено устройство покрытия тротуаров и обочины, нанесение разметки, установлен остановочный павильон и сигнальные столбики.

На участке автодороги Черноморское-Воинка протяжённостью 20,5 км. также выполнен комплекс ремонтных работ по замене дорожного полотна, обустройству прилегающих территорий и улучшению транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта.

В сентябре 2024 года в селе Внуково Черноморского района после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура», открыт обновленный Дом культуры на 100 мест. Отремонтирован зрительный зал, костюмерная, обустроен санузел, выполнены работы по отделке фасада, заменены инженерные сети, установлены система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Также благоустроена прилегающая территория, на которой проведено мощение брусчаткой и установлено ограждение. Открытие преображённого Дома культуры стало праздником для жителей села, у которых появилась возможность в комфортных и современных условиях заниматься творчеством, интересно и разнообразно проводить свой досуг.

В рамках реализации нацпроекта в сентябре 2022 года состоялось открытие первой в Черноморском районе модельной библиотеки нового поколения, созданной на базе Районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой.

Благодаря нацпроекту созданы комфортные и безопасные условия для самореализации, обучения, творчества и общения. Библиотека получила федеральную поддержку в размере 5 млн рублей на модернизацию и оснащение внутреннего пространства. Так, для посетителей создано комфортное пространство с новыми книжными изданиями, современными информационными ресурсами, мультимедийной и интерактивной аппаратурой. Кроме того, в библиотеке обустроен мини-кинозал, где еженедельно с использованием диапроектора проходят кинопоказы.

Черноморская детская школа искусств также оснащена новыми музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием по нацпроекту «Культура». Всё оснащение поступило в школу в 2022 году. Теперь в школе искусств звучат новые музыкальные инструменты: гитары, скрипки, домры, баяны, аккордеоны, фортепиано, рояль и появились необходимые для учебного процесса оборудование и литература. Новые музыкальные инструменты используются на уроках по предметам на занятиях, а также во время выступлений на мероприятиях и конкурсах различного уровня.

Кроме того, в 2021 году по нацпроекту был приобретён передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения. Мобильный центр трансформируется в концертную площадку, оборудован световым, звуковым и видео оборудованием, имеет доступ к сети Интернет.

Грант «Агростартап» на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и сельской кооперации, который выделяется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» смогли получить 2 фермера из Черноморского района на сумму 3 млн руб.

На сегодняшний день в Черноморском районе по нацпроекту «Здравоохранение» обновлен автопарк, обеспечена потребность в транспорте для медорганизаций. В 2020 году для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений приобретён передвижной комплекс, проведена поставка 2 ед. автомобильного транспорта и построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в сёлах Хмелёво и Новоивановка.

Основу спортивной инфраструктуры составляют общедоступные объекты — спортивные площадки. Для занятий физической культурой и спортом в рамках нацпроекта «Демография» в Черноморском районе благоустроили 6 новых спортивных площадок для подготовки к выполнению нормативов ГТО и установили многофункциональный тренажерный комплекс, направленный на проработку различных групп мышц.

Кабинеты цифровых технологий естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылись 9 средних школах Черноморского района по нацпроекту «Образование». Теперь учащимся данных школ доступны ведущие образовательные технологии, учебные и научные материалы. «Точка роста» стала важной частью общественного пространства, расширяя возможности для предоставления качественного современного образования школьникам, помогая им всесторонне развиваться и открывать для себя новые возможности. А в 4-х школах района обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом.

В полном объеме реализуются в Черноморском районе и задачи по благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». С 2019 года благоустроено 9 общественных территорий. Так, в 2024 году в пгт Черноморское завершены работы по благоустройству общественной территории, примыкающей к Черноморской средней школе № 2. На объекте выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходных дорожек и площадок, установлены габионы с декоративным настилом. Кроме того, на территории предусмотрена зона для парковки и появилось уличное освещение. Проведено и благоустройство пешеходных коммуникаций общественной территории. Старая, изношенная дорожно-тропиночная сеть вдоль улицы Революции заменена на новую тротуарную плитку. Вдоль территории общественного пространства выполнено новое декоративное ограждение и освещение. Для повышения комфорта жителей и гостей установлены урны и перголы с лавочками, формирующие уютные и тенистые зоны для отдыха.

В 2024 году ООО «Черноморский завод продтоваров» стал 5-м молокозаводом в регионе, участвующим в национальном проекте «Производительность труда». Пилотный поток, где эксперты Регионального центра компетенций применили методологию бережливого производства, — производство весового творога, оптимизировав данный процесспроизводства 5% весового творога (партией 750 кг) с точки зрения внутренней логистики, сокращения ручного труда и сокращения времени выпуска готового продукта.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)