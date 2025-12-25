В Черноморском районе Крыма в ДТП пострадали пять человек

По предварительным данным, 24.12.2025 года в 15:45 в с. Кировское Черноморского района 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь по второстепенной дороге ул. Гагарина в направлении ул. Садовая, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 211540» под управлением 39-летнего водителя в результате чего допустил столкновение.
В ДТП пострадали: водитель, пассажир и 8-летний ребенок автомобиля «ВАЗ 2104», а также пассажир и 16-летний подросток автомобиля «ВАЗ 211540». С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
