В Черноморском районе Крыма в ДТП пострадали пять человек
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:44 25.12.2025

По предварительным данным, 24.12.2025 года в 15:45 в с. Кировское Черноморского района 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь по второстепенной дороге ул. Гагарина в направлении ул. Садовая, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 211540» под управлением 39-летнего водителя в результате чего допустил столкновение.

В ДТП пострадали: водитель, пассажир и 8-летний ребенок автомобиля «ВАЗ 2104», а также пассажир и 16-летний подросток автомобиля «ВАЗ 211540». С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

