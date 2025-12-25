В ДТП пострадали: водитель, пассажир и 8-летний ребенок автомобиля «ВАЗ 2104», а также пассажир и 16-летний подросток автомобиля «ВАЗ 211540». С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

В Черноморском районе Крыма в ДТП пострадали пять человек

В Черноморском районе Крыма в ДТП пострадали пять человек

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.