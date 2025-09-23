Прямо сейчас:
В Черноморском районе Крыма застолье закончилось уголовным делом
В Черноморском районе Крыма застолье закончилось уголовным делом
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

23.09.2025

В отделение полиции поступило заявление от жительницы Черноморского района Крыма о краже имущества.

Со слов заявительницы, накануне её брат находился в компании знакомых, с которыми распивал спиртные напитки у себя в номере. После застолья мужчина обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы, планшет, мобильный телефон, банковская карта и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 64 — летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. По предварительным данным, задержанный похитил сумку, не зная её содержимого, но не успел распорядиться содержимым — уже на следующее утро имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Крым напоминает: если вы стали жертвой преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102. Линия работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 14

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

