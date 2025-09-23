В Черноморском районе Крыма застолье закончилось уголовным делом

В отделение полиции поступило заявление от жительницы Черноморского района Крыма о краже имущества.
Со слов заявительницы, накануне её брат находился в компании знакомых, с которыми распивал спиртные напитки у себя в номере. После застолья мужчина обнаружил пропажу сумки, в которой находились документы, планшет, мобильный телефон, банковская карта и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.
Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 64 — летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. По предварительным данным, задержанный похитил сумку, не зная её содержимого, но не успел распорядиться содержимым — уже на следующее утро имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
МВД по Республике Крым напоминает: если вы стали жертвой преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102. Линия работает круглосуточно.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму