В Черноморском районе Крыма застолье закончилось уголовным делом

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 64 — летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. По предварительным данным, задержанный похитил сумку, не зная её содержимого, но не успел распорядиться содержимым — уже на следующее утро имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

МВД по Республике Крым напоминает: если вы стали жертвой преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102. Линия работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым