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В Черноморском районе Крыма завершились учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Черноморском районе Крыма завершились учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 10.07.2025

Глава Республики Крым прокомментировал масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», которые состоялись сегодня в Черноморском районе. В мероприятиях также приняли участие представители подразделений Министерства обороны Российской Федерации, силовых структур и правоохранительных органов.

Как отметил Сергей Аксёнов, все учебные задачи по противодействию высадке диверсионных групп на территорию республики выполнены в полном объеме.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в мероприятиях. В первую очередь, бойцов теробороны «Барс-Крым» – добровольцев, которые сегодня с оружием в руках выполняют задачи по защите республики. Также выражаю признательность за активное участие подразделениям Минобороны России и правоохранительных органов, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что благодаря учениям уровень боевого слаживания постоянно растет.

Скорость мобилизации сил и их прибытия в места развертывания блокпостов значительно выросла в том числе за счет того, что мы уже работали в Черноморском районе. Все знают свои позиции, мы готовы к любому развитию ситуации. При этом обстановка в республике остается спокойной, – подчеркнул Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил жителей и гостей Крыма за понимание и оказанное содействие в ходе учений.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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